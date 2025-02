Paura in classe, entra e spruzza lo spray al peperoncino

Erano già seduti stamane ai loro banchi, in attesa dell'inizio della prima ora di lezione, gli studenti di una classe all'Ipsia Marchesini di Rovigo, prima delle lezioni, intorno alle 8.30 della mattina di oggi quando una persona, con il volto coperto, ha cominciato a spruzzare spray al peperoncino.

Secondo quanto si è appreso, a compiere il gesto sarebbe stato un ragazzo, non è ancora chiaro se proveniente da un'altra classe dell'istituto o da fuori. Nessuno, per fortuna, ha riportato conseguenze di rilievo.

Subito è stato dato l'allarme e sono accorse tre pattuglie delle volanti della Polizia di Stato. Gli unici problemi si sono verificati per una bidella che ha problemi d'asma e ha fatto fatica a respirare, ma anche per lei non si sono rese necessarie le cure mediche.

Il personale delle Volanti ha acquisito i filmati di videosorveglianza e ha ascoltato vari ragazzi, per chiarire l'accaduto e individuare il responsabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA