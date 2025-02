Padova discute documento per riconoscere formalmente Palestina

Riconoscere formalmente lo Stato di Palestina per fare un passo avanti sulla strada della pace dopo la tregua che in questi giorni ha fermato le azioni dell'esercito d'Israele nella striscia di Gaza. Lo chiedono quattro consiglieri comunali di Padova che questa sera porteranno in Consiglio comunale uno specifico Ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

"Il Consiglio comunale ha sottoscritto 4 mozioni per il cessate il fuoco negli ultimi mesi - hanno spiegato Chiara Gallani e Pietro Bean in sede di conferenza stampa di presentazione della mozione -, presentare oggi un'altra mozione più specifica è ancora più urgente, in un momento in cui siamo vicini, dopo le affermazioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, all' annientamento dello Stato di Palestina per lo meno a Gaza. Riteniamo fondamentale che il Comune di Padova approvi questa posizione".

"Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina - si legge nell'Ordine del giorno depositato in Consiglio comunale per la discussione odierna, è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale; Risulta ormai evidente - continua il documento - quanto sia indispensabile che l'Unione Europea non si fermi alle dichiarazioni di condanna ed al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prenda posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia in Israele e in Palestina con l'obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell'occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei Territori Palestinesi Occupati e per il rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano".

Oltre ai presentanti Chiara Gallani e Pietro Bean il documento è stato sottoscritto anche da altri due consiglieri comunali: Marta Nalin e Alessandro Tognon.

Numerose le associazioni che hanno promosso il testo oggetto dell'odierna discussione, tra cui la Cgil di Padova, L'Anpi, l'associazione Donne in nero e Lottodiognimese, Legambiente, Sanitari per Gaza.



