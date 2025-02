Fine vita: Zaia, 'lavoriamo a tempi certi per le pratiche'

"A prescindere dal fare una legge, stiamo lavorando a un regolamento di applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Lo vogliamo fare, quantomeno perché ci siano dei tempi certi per la trattazione delle pratiche". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito al fine vita.

La sentenza della Corte Costituzionale "non prevede i tempi di risposta e chi somministra il farmaco - ha proseguito Zaia -.

Cerchiamo di aggiustare il tiro, fermo restando che sulla somministrazione del farmaco qualche problema di natura etica e di coscienza c'è. Mi sento di escludere - ha concluso - che ci siano ritardi o gente che butta i dossier su un angolo della scrivania. I nostri direttori hanno come disposizione di trattare subito coi comitati etici che abbiamo istituito".

Un anno fa il Consiglio regionale del Veneto aveva bocciato la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito proposta dall'associazione Coscioni, nonostante Zaia avesse espresso voto favorevole al testo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA