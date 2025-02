Pallavolo: 3-0 a Milano, Conegliano vince la Coppa Italia donne

Nella bolgia dei 9.000 dell'Unipol Arena, record di pubblico nelle Finali della Coppa Italia di pallavolo femminile, la Prosecco Doc Imoco Conegliano riscrive la storia della seconda competizione nazionale trionfando per la settima volta e diventando quindi la squadra più titolata della Coppa, superando in un sol colpo Bergamo e Ravenna.

Il successo per 3-0 (37-35, 25-20, 25-20) nella finale contro la Numia Vero Milano arriva al termine di un big match seppur con un copione molto diverso rispetto ai precedenti contro le milanesi. Infatti la Numia Vero mette in seria difficoltà le campionesse di tutto, rendendosi protagonista insieme alle avversarie del terzo record di questa domenica 9 febbraio, il set più lungo giocato in una finale, con il 37-35 mozzafiato con cui comincia la contesa.

Nella cornice del palasport emiliano, resa ancor più spettacolare grazie al pre-show con l'esperienza visiva e coinvolgente del 'video mapping' d'apertura e l'Inno d'Italia cantato da Francamente, concorrente dell'ultimo X Factor, la squadra di coach Santarelli perfeziona poi il 3-0 con un doppio 25-20 che incorona Haak Mvp, 21 punti a referto, davanti alla compagna Gabi, 15 punti ed eccellente in ricezione (73%). Per Milano, il rammarico del primo set, nonostante una Paola Egonu stellare da 14 punti nella sola frazione e 24 complessivi, ma anche la consapevolezza di essere competitiva contro la squadra, al momento, più forte del mondo.

Menzione d'onore anche per Monica De Gennaro, sempre fondamentale in seconda linea, che oltre a stabilire il record di presenze nella competizione, raggiunge anche l'ex compagna De Kruijf come numero di titoli, sette.



