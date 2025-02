Violento in famiglia trovato con droga, arrestato

I Carabinieri di Spinea (Venezia) hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono andati nell'abitazione del giovane per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per maltrattamenti in famiglia e rapina commessi, a vario titolo, ai danni della madre tra l'anno 2020 e il 2024.

A seguito di perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga, ed è stato arrestato in flagranza per droga portata presso la Casa Circondariale di Venezia a disposizione dell'Autorità giudiziaria.



