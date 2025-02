Venezia: Di Francesco, speriamo di fare come Verona un anno fa

"Il mercato di gennaio è difficile, inserire giocatori nuovi non è mai facile. A volte si può essere più fortunati. Penso al Verona dell'anno scorso, che dopo aver inserito tanti giocatori nuovi e diversi sconosciuti ha fatto un girone di ritorno strepitoso: mi auguro che possiamo ripetere quel percorso". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, in conferenza stampa, alla vigilia della gara casalinga con la Roma.

"Non abbiamo preso tanti giocatori di grido diciamo, ma ragazzi con grande voglia di mettersi in mostra, me lo hanno dimostrato in questi giorni - ha aggiunto -. Dovrò conoscerli meglio per scoprire abilità e difetti, c'è del lavoro da fare".

"Domani affrontiamo una squadra solida, con un allenatore di grandissima esperienza - ha proseguito -, cercheranno di vincere, ma anche noi abbiamo bisogno di punti ce la giocheremo alla grande e non ci tireremo indietro, come abbiamo sempre cercato di fare, anche attraverso gli errori che ci sono stati.

Se non abbassiamo il livello degli errori che stiamo commettendo, poi si fa dura. Ce ne sono sempre meno, ma dobbiamo fare meglio da questo punto di vista per raccogliere quello che meriteremmo".

Circa i nuovi attaccanti, "Fila ha un po' di problemi con la lingua onestamente - ha scherzato il tecnico dei lagunari - ma l'importante è far parlare il pallone, il campo. Ha delle potenzialità, attacca la profondità, è dinamico ha voglia. Può darci una grossa mano. Anche Maric non ha sicuramente giocato tantissimo, ma ha un'ottima tecnica, è un giocatore differente dalle caratteristiche che avevamo prima. Entrambi sono diversi da Pohjanpalo, che era un animale da area di rigore, un rapace.

Magari non aveva la capacità di altri di attaccare la profondità e gli spazi. Poi c'è Gytkjaer che è rimasto, ha segnato domenica ed è voglioso e motivato. Mi rendono orgoglioso questi ragazzi".

Passaggio finale sull'infermeria: "Dovremmo recuperare Duncan e Sagrado quanto prima, ma sono ancora ai box. Anche Sverko è fermo, ma è quello che rientrerà prima di tutti, credo che la prossima settimana tornerà a disposizione, giocando di lunedì avremo la possibilità di recuperare qualche giocatore in più".





