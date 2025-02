Casanova Operapop, musical di Red Canzian il 5 luglio a Venezia

Casanova Opera Pop, il kolossal di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, per il suo ritorno in Italia nel 2025 annuncia un appuntamento eccezionale: sabato 5 luglio lo spettacolo va in scena in Piazza San Marco a Venezia, ovvero nel luogo simbolo del racconto stesso.

"Ho pensato a Casanova Operapop con lo sviluppo dell'opera all'Italiana, nella quale la storia e i personaggi prendono forma attraverso la musica e le parole delle canzoni, scritte da Miki Porru, e dove i dialoghi punteggiano il racconto in pochi momenti, seppur importantissimi. Per rendere lo spirito epico delle composizioni, arrangiate da Phil Mer, abbiamo registrato l'Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti, fusa con i suoni moderni di una band" dice Red Canzian.

Reduce dall'anteprima internazionale nei teatri di Shanghai e Xiamen, primo musical italiano ad essere rappresentato in Italiano in Cina, con 13 repliche entusiasmanti e 30.000 spettatori dal 20 dicembre al 3 gennaio scorso, Casanova Opera Pop si era già rivelato il più grande successo nel nostro Paese nella stagione 2022/2023, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri italiani con una lunghissima serie di "tutto esaurito". Lo spettacolo è diventato anche un film, presentato in anteprima all'80ma Mostra del Cinema di Venezia.

I biglietti saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone dal 25 febbraio 2025.

Il tour nei grandi teatri della Cina e ora la possibilità di allestire lo spettacolo open air hanno portato la produzione (a cura di Retropalco che affianca Blu Notte, ovvero Red Canzian e Beatrix Niederwieser) ad arricchire ulteriormente l'allestimento. Nelle due ore di spettacolo in due atti, sono diventati 23 gli straordinari performer sul palco - 11 cantanti attori e 12 ballerini acrobati che, nelle coreografie dallo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, nei vari momenti interpretano le Ombre, i Veneziani al Carnevale, i nobili in festa e i momenti corali della storia. Gli oltre 30 cambi scena sono stati realizzati personalmente da Red, attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia del 2020 e trattate al computer in modo da restituire le ambientazioni della città e dei suoi luoghi.

Lo spettacolo racconta Giacomo Casanova in un'età intorno ai 35 anni, al rientro dall'esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero. Il protagonista è interpretato da Gian Marco Schiaretti, uno dei talenti più puri cresciuti in Italia e di successo all'estero (già protagonista di Evita nel West End, Tarzan della Disney in Germania, Moulin Rouge a Colonia, Don Juan e Notre-Dame nei tour internazionali in Asia e America). Accanto a lui, nella parte dell'incantevole e volitiva Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, troviamo Silvia Scartozzoni (recentemente è stata Rapunzel nell'omonimo musical). Fra gli interpreti anche Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto Colombo, Chiara Famiglietti, Francesca Innocenti, Giorgia Visca, Alessandro Onorati.

La regia originale dell'opera teatrale è di Emanuele Gamba, con Chiara Canzian come Assistant Director.

Casanova Opera Pop gode del patrocinio gratuito del Ministero della Cultura e della Città di Venezia.



