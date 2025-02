A 10 anni resta infilzato da ringhiera, non è in pericolo vita

Un bambino di 10 anni rimasto infilzato alla gamba mentre cercava di scavalcare una cancellata a San Gregorio di Veronella (Verona) è in ospedale ma non in pericolo di vita . Lo afferma l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il piccolo paziente è arrivato ieri sera al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, dove è stato operato dal chirurgo vascolare per rimuovere il corpo estraneo e per i necessari punti di sutura.

Il bambino resta in osservazione, ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica



