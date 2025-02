Università di Padova garantirà tutte le borse di studio 2024-25

Copertura totale per tutte le studentesse e gli studenti che hanno i requisiti per ottenere una borsa di studio. E' quanto garantisce l'Università di Padova per l'anno accademico 2024/2025, grazie all'integrazione economica prevista dall'ateneo, 7,4 milioni di euro, che permette l'erogazione di tutte le borse di studio alle 11.452 persone aventi diritto. Non ci sarà quindi la figura dell'idoneo non beneficiario.

"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad assicurare a studentesse e studenti beneficiari la copertura economica della loro borsa di studio - afferma Antonio Parbonetti, prorettore vicario dell'Università di Padova -. Confermiamo, ancora una volta, il nostro impegno e la nostra massima attenzione al diritto allo studio della componente studentesca. Un'attenzione fondamentale per continuare a costruire un ateneo sempre più equo e inclusivo. Abbiamo anche l'obbligo di sottolineare, ragionando con visione, che per l'ottenimento di tale risultato sono stati decisivi gli oltre 11 milioni di euro arrivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fondi che, come sappiamo, non saranno più erogati dal prossimo anno. Come ateneo, quindi, auspichiamo che lo Stato sappia individuare nuove forme per contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio per studentesse e studenti".

Lo stanziamento totale per le borse di studio supera i 56 milioni di euro, fra i quali, come anticipato, il finanziamento dell'Università di Padova (7,4 milioni di euro), c'è l'incrementato contributo da parte della Regione Veneto (circa 20 milioni di euro). Delle 11.452 persone aventi diritto, 4.106 sono matricole, 7.346 studentesse e studenti iscritti ad anni successivi al primo.



