Simulata valanga, esercitazione Gdf-Cnsas ad Auronzo

Una simulazione di ricerca e di soccorso di più persone travolte da una valanga, in un'azione congiunta effettuata tra la Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e quella del Cnsas si è svolta la scorsa notte, nella zona del monte Agudo, ad Auronzo di Cadore (Belluno).

L'obiettivo dell'esercitazione è stato quello di aumentare il coordinamento operativo tra il personale militare e civile e di affinare le capacità tecniche di ognuno, incrementando l'affiatamento tra i principali "attori" del soccorso in montagna, in orario notturno.

Una quindicina i soccorritori delle due stazioni impegnati, i quali in una prima fase hanno proceduto all'individuazione dei soggetti travolti, con gli apparecchi "Artva", pale e sonde da neve, e in una seconda nel recupero dei soggetti sprovvisti dei sistemi di localizzazione.

Sono state usate più linee di sondaggio sistematico, mediante l'utilizzo di un sistema di piccole corde che delimitano i corridoi di ricerca e consentono la precisa individuazione del travolto. Rapido e positivo l'esito dell'addestramento che, oltre ad accrescere la sinergia operativa e la condivisione delle esperienze, dimostra la sinergia tra la Guardia di Finanza ed il Corpo nazionale del soccorso alpino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA