Prende a calci la compagna, uomo arrestato a Padova

I Carabinieri di Albignasego (Padova) hanno arrestato in flagranza di reato un 56enne per atti persecutori nei confronti della compagna.

L'episodio risale alla notte del 5 febbraio ed è stato reso noto oggi. La richiesta di aiuto al 112 è giunta da un'amica della donna, da lei avvisata dell'accaduto. I primi accertamenti della pattuglia dell'Arma hanno permesso di appurare che l'uomo da tempo aveva comportamenti persecutori, provocando ansia e paura nella compagna.

Nel corso dell'ultimo litigio, scoppiato per futili motivi, l'uomo ha colpito la donna con un calcio, per poi allontanarsi dall'abitazione. Al suo rientro, oltre a non prestarle alcun tipo di soccorso, l'ha anche minacciata per indurla al silenzio.

I militari lo hanno arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Padova, mentre la donna è stata condotta in ambulanza all'Ospedale di Padova per le cure del caso. L'arresto è stato convalidato ieri e l'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.



