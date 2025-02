Diesel entra nella Fashion Task Force di Re Carlo III

Diesel, azienda del Gruppo Otb di Renzo Rosso, si è unita alla Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative, fondata da Re Carlo III d'Inghilterra nel 2020, quando era Principe di Galles, e presieduta da Federico Marchetti, impegnata su progetti di agricoltura rigenerativa, il Digital Product Passport e la tracciabilità. Assieme a Diesel entra nella fondazione anche HModa, controllata di Holding Industriale per investimenti in Pmi rappresentative del Made in Italy.

Per Renzo Rosso "la sostenibilità deve diventare uno state of mind per l'intero settore della moda, e la Fashion Task Force, con il supporto di Sua Maestà il Re Carlo III e la leadership di Federico, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo.

Siamo entusiasti di farne parte e di condividere la nostra visione e il nostro approccio innovativo con gli altri membri.

Collaborare e guardare insieme al futuro è l'unico modo per cambiare veramente la nostra industry".

La Fashion Task Force continuerà a lavorare per raggiungere traguardi in linea con i principi della "Terra Carta" di Smi, e i due nuovi membri si impegnano a supportare la Task Force nell'accelerare la transizione verso la sostenibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA