Aci Agrigento e Vicenza per sicurezza stradale e motorsport

Un importante momento di confronto sulla sicurezza stradale e sul legame tra motorsport e prevenzione degli incidenti si è tenuto venerdì 7 febbraio presso la Prefettura di Vicenza. Protagonisti dell'incontro il presidente dell'Automobile Club Agrigento, Salvatore Bellanca, e il presidente dell'Automobile Club Vicenza, Luigi Battistolli accompagnati dai rispettivi direttori, Giuseppina Danile e Gian Antonio Sinigaglia. Ad accoglierli il Prefetto di Vicenza, Filippo Romano, già Prefetto di Agrigento, da sempre attento alle tematiche della sicurezza stradale e grande appassionato di motorsport.

L'incontro rappresenta simbolicamente un passaggio di testimone tra due territori che hanno fatto della sicurezza stradale un impegno prioritario. Durante la riunione, i presidenti Bellanca e Battistolli hanno condiviso esperienze e strategie adottate nei rispettivi territori per la sensibilizzazione alla guida responsabile, con l'obiettivo di rafforzare la sinergia tra istituzioni locali, forze dell'ordine e associazioni automobilistiche.

"La sicurezza stradale è un tema che riguarda tutti e che richiede impegno e collaborazione costante. Confrontarci con realtà diverse ci permette di migliorare le strategie di prevenzione e sensibilizzazione, coinvolgendo sempre più cittadini e istituzioni", ha dichiarato il presidente dell'AC Agrigento, Salvatore Bellanca.

"Credo fermamente nell'importanza di iniziative congiunte che possano avere un impatto concreto sulla riduzione degli incidenti e sulla promozione di una cultura della guida responsabile", ha affermato il Prefetto di Vicenza, Filippo Romano.

Il confronto proseguirà l'8 febbraio in occasione del Rally Racing Meeting di Miki Biasion, prestigiosa manifestazione dedicata al mondo del rally, che si svolgerà presso la Fiera di a Vicenza, in collaborazione con l'AC Vicenza.

"Il motorsport non è solo competizione, ma anche un laboratorio di innovazione per la sicurezza stradale. È fondamentale che esperienze e competenze vengano condivise a livello nazionale per rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione degli automobilisti", ha dichiarato il presidente dell'AC Vicenza, Luigi Battistolli.



