"Vengo dal mondo dello sport e so che quello più importante, quello in cui bisogna dare il meglio e concentrarsi di più, è l'ultimo miglio. Sono convinto che ce la faremo". Lo ha detto il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, dal palco del Piccolo Teatro Strehler di Milano dove, a un anno dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si sta svolgendo la cerimonia ufficiale per dare il via al conto alla rovescia.





