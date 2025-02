Maltrattava i bimbi all'asilo, maestra ai domiciliari

Atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti degli alunni di una scuola dell'infanzia a Povegliano Veronese, da parte di un'insegnante 44enne, che è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona con l'accusa di maltrattamento di minori. Un reato aggravato dal ruolo di insegnante.

L'indagine dei militari dell'Arma, culminata con l'esecuzione del provvedimento restrittivo - un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, eseguita lo scorso 24 gennaio nell'abitazione della donna, a Mozzecane (Verona) -, ha preso il via in seguito alla denuncia di alcuni genitori che avevano segnalato disagi e problematiche dei figli.

Attraverso l'ausilio di telecamere nascoste collocate all'interno delle aule scuola dell'infanzia dove lavorava la 44enne, l'attività investigativa dei Carabinieri ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell'insegnante ritenuta responsabile, a partire da novembre del 2024, di comportamenti immotivatamente aggressivi ed intimidatori ai danni dei bambini affidatigli, che venivano strattonati, lasciandoli piangere fino allo sfinimento e arrivando in alcuni casi addirittura a picchiarli.

Da quanto si è appreso la donna svolge da una ventina di anni queste mansioni. Dai racconti dei genitori, che venivano scambiati in una chat di gruppo, sarebbe emerso che "c'era qualcosa che non funzionava nella sua classe", che "i bambini piangevano spesso prima di essere portati" a scuola". Tra gli episodi segnalati anche bimbi presi per il cappuccio della felpa e messi in castigo "a pensare a quello che avevano combinato".

Gli accertamenti svolti dai militari, che oltre a posizionare le telecamere nei locali scolastici hanno anche ascoltato le testimonianze di alcuni genitori, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'insegnante, sfociata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Verona.



