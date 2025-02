Serge Brunschwig nuovo Ceo di Jil Sander e Cso del Gruppo Otb

Il gruppo Otb annuncia la nomina di Serge Brunschwig quale Ceo di Jil Sander e Chief Strategy Officer del Gruppo di Renzo Rosso, a partire da oggi. Il manager riporterà al Ceo del Gruppo OTB, Ubaldo Minelli.

Serge Brunschwig vanta una lunga carriera nel settore del lusso a livello internazionale. Entrato in Lvmh nel 1995, negli anni ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende del Gruppo. È stato ad e presidente di Fendi, presidente di Dior Homme, Coo di Christian Dior Couture e Ceo di Celine, oltre ad aver rivestito importanti posizioni manageriali internazionali in Louis Vuitton e Sephora. E' laureato all'École Polytechnique, all'École Nationale Supérieure des Télécommunications e a Sciences-Po di Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA