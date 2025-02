Perquisita sede associazione che denuncia sindaci su autovelox

Agenti della Digos di Belluno hanno perquisito stamani la sede dell'associazione "Altvelox" di Belluno, ossia l'abitazione del presidente Gianantonio Sottile, che negli scorsi mesi aveva presentato numerose denunce contro sindaci e prefetti per la presenza di apparecchio autovelox sul territorio nazionale.

La perquisizione, che ha portato al sequestro del computer e di un telefono di Sottile, fa seguito a una querela per diffamazione nei suoi confronti da parte del Prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton. L'associazione aveva denunciato il rappresentante del Governo per omissione di atti d'ufficio nei confronti dei Comuni che non avrebbero realizzato i piani urbani di sicurezza.

"Siamo consapevoli - sostiene in una nota Sottile - che le nostre attività stanno dando tanto ma tanto fastidio alle Istituzioni, ma crediamo che il modus operandi abbia oltrepassato ogni limite di buonsenso".



