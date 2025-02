La Banca degli Occhi del Veneto cresce, quasi 7mila donazioni

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Ets, grazie alle donazioni dei tessuti analizzati e processati a Mestre, nel 2024 ha raggiunto quota 6.993 unità, 334 in più rispetto al 2023, un gesto cresciuto in Veneto ma anche nelle altre regioni che si appoggiano alla struttura sanitaria veneziana.

In Veneto sono state donate 5.439 cornee (+231 rispetto al 2023), in Friuli Venezia Giulia 698 (+ 30), mentre un aumento di generosità si è visto anche nelle altre regioni convenzionate da cui sono giunti 856 tessuti rispetto ai 783 dello scorso anno, a dimostrazione del ruolo nazionale della banca degli occhi veneta.

Nel dettaglio, i laboratori di Mestre hanno processato 225 tessuti oculari giunti dal Trentino-Alto Adige (+10), 354 tessuti dalla Sicilia registrando un vero exploit (+100), 238 tessuti dalla Puglia, 35 dalla Sardegna e 2 dalla Basilicata.

La donazione, secondo il presidente di Fondazione Banca degli Occhi, Diego Ponzin, "è importante non solo per ridare la vista ai pazienti, ma anche per rispettare la volontà di tanti cittadini e famiglie che si esprimono con il gesto del dono. Per questo facciamo rete con il sistema nazionale". È il caso delle due cornee da donatore pediatrico (una donazione eccezionalmente rara), giunte da un'altra regione e che hanno ridonato la vista ad un piccolo paziente di 6 anni e ad un adulto di 49.

In totale, i tessuti distribuiti da Fondazione Banca degli Occhi sono stati 6.820 compresi i tessuti sclerali e la membrana amniotica, utilizzata sia come collirio che come tessuto. Le cornee per trapianto sono state 4.379, distribuite a circa 200 centri oftalmologici dislocati in Veneto e in tutta Italia, tra cui un altissimo numero di "cornee ingegnerizzate" preparate per interventi d'avanguardia: 188 per interventi di trapianto Dsaek (+49%) e 483 per interventi di trapianto Dmek (+ 28.8%).

Grazie alle donazioni, tredici bambini sotto i dieci anni hanno ritrovato la vista che era stata compromessa a causa di patologie come il leucoma, il cheratocono, traumi o ulcere.

Eccezionale il caso di un paziente che, pur essendo arrivato all'età di 100 anni, ha potuto affrontare l'intervento e ricevere un trapianto di cornea. Nel 2024 sono stati effettuati inoltre i primi tre interventi con cornea artificiale ibrida.





