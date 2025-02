A Padova un'intera giornata di corse al trotto senza frusta

Un'intera riunione con tutte le 8 gare in programma senza frusta e sarà la prima volta in Italia.

Accadrà nel pomeriggio di sabato 22 febbraio all'ippodromo del trotto di Padova. L'iniziativa affronta un tema cruciale per il mondo dell'ippica che pare vicino alla decisione di bandire l'uso della frusta in corsa.

"Abbiamo scelto di mandare un segnale in quel senso -spiega l'imprenditore con trascorsi importanti nel basket, Giuseppe Stefanelli, patron delle Padovanelle - per una questione di civiltà, evoluzione e rispetto dei cavalli e del loro benessere oltre che per provare a dare, nel nostro piccolo, l'esempio ad altri ippodromi e una sveglia alla politica dato che sul benessere e per il rilancio dell'ippica c'è una proposta di legge depositata sul finire della scorsa legislatura da Elena Lucchini, attuale assessore al Sociale per la Regione Lombardia, ma la proposta dorme nei cassetti della Commissione Agricoltura alla Camera e sarebbe opportuno che qualche politico illuminato si desse da fare per farla legge".

Tra le gare in programma anche il Lotteria delle Stelle, sfida in tre atti (le batterie Premio Metro Ferr e Premio Barone Carmine Di Vincenzo e la finale intitolata al ricordo di Luigi Cortellazzi) che vedrà in pista, per beneficenza (a favore delle associazioni partner del circuito delle Stelle), anche la cantante Petra Magoni ed il cronista e commentatore sportivo di Mediaset Federico Mastria. Oltre alle corse e all'intrattenimento per i bambini, i giovani e le famiglie, momenti di spettacolo con le canzoni della stessa Magoni, di Manu Ley, dell'emergente Bea Baldi, del performer Paolo Chiari, del padovano Simone Pittarello e di Alberto "Caramella" Foà, il più ippico tra i cantautori italiani. Madrina della manifestazione, l'attrice Martina Bernabei, Miss Ippodromo 2024.





