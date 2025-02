In aeroporto a Treviso con documenti falsi, tre arresti

Tre albanesi sono stati arrestati all'aeroporto di Treviso dalla polizia di Frontiera per aver esibito passaporti francesi abilmente contraffatti nonché due carte d'identità francesi. I tre sono stati fermati alla fase di imbarco nel volo diretto a Cork (Irlanda)..

Le verifiche documentali, attuate anche tramite strumentazioni sofisticate, hanno permesso di verificare che i documenti validi per l'espatrio esibiti dai tre viaggiatori - due uomini ed una donna - erano stati abilmente falsificati.

Sono stati arrestati dalla Polizia di Frontiera un 34 enne, un 27 enne ed una 24 enne per possesso di documenti validi per l'espatrio falsificati. Accompagnati presso gli Uffici di Polizia di Frontiera, i tre passeggeri hanno confessato di essere in realtà tre cittadini albanesi e di voler raggiungere l'Irlanda per scopi di lavoro.



