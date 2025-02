Controlli su sicurezza lavoro, 15 sanzioni dei carabinieri Nil

Sono 15 le sanzioni comminate dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Venezia, ad altrettanti imprenditori dopo i controlli in aziende del Veneziano che hanno fatto emergere irregolarità in diversi settori di produzione di beni e servizi.. I controlli, che hanno interessato le aree di Chioggia, Bibione, Santa Maria di Sala e San Michele al Tagliamento, hanno messo in luce numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto nei settori dell 'autotrasporto, dell'edilizia e del commercio.

Nel corso delle operazioni, sono stati appunto sanzionati 15 datori di lavoro responsabili di violazioni gravi, che mettono a rischio l'incolumità di numerosi lavoratori. Tra le infrazioni rilevate, spiccano la mancanza delle misure di sicurezza, l'uso di attrezzature non conformi e l'impiego di lavoratori "in nero".

In particolare, sono stati sospesi 3 cantieri edili per gravi violazioni legate alla sicurezza. I lavoratori erano esposti a rischi di caduta dall'alto, manomissione delle attrezzature di sicurezza e assenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), condizioni assolutamente inaccettabili e pericolose per l'incolumità e la salute dei lavoratori. Le sanzioni elevate ammontano a circa 30.000 euro.

Nel 2024 i carabinieri del Nil di Venezia hanno ispezionato oltre 450 aziende r identificando 1.460 lavoratori e rilevando 41 casi di lavoro "in nero". Sono stati adottati 104 provvedimenti di sospensione delle attività d'impresa per gravi violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero. Oltre 700.000 euro l'importo delle ammende e sanzioni amministrative elevate.

Sono stati, inoltre, notificati 1.376 provvedimenti di prescrizione per violazioni in materia di sicurezza e 276 imprenditori sono stati denunciati.



