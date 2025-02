Strade Fvg, c'è una centrale unica operativa

Autostrade Alto Adriatico, Fvg Strade e Edr di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia utilizzeranno una centrale unica operativa in Friuli Venezia Giulia, grazie a una serie di accordi sottoscritti che prevedono di garantire il servizio h24 sulle strade di tutta la regione, sabato, domenica e giorni festivi compresi. Si tratta di una sinergia che attualmente non ha precedenti in Italia.

Durante gli orari di chiusura degli uffici di Fvg Strade e delle Edr, sarà Autostrade Alto Adriatico a rispondere, su richiesta delle forze dell'ordine, a eventuali emergenze sulla viabilità ordinaria e ad attivare il personale reperibile degli enti e le ditte esterne convenzionate per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. La cabina di regia sarà il Centro Radio Informativo Concessionaria autostradale (con 17 persone formate per il servizio) che allerterà personale competente per nevicate, rimuovere ostacoli in carreggiate e rispristinare la strada dopo gli incidenti, ma anche in caso di allerte per cedimenti, frane e smottamenti che necessitano della chiusura della viabilità, e altri eventi.

Nel 2024 il servizio è stato testato; sono stati 230 gli interventi gestiti da Centro Radio Informativo della Concessionaria per conto di Fvg Strade ed Edr.

"Le sinergie si dimostrano ancora una volta essenziali e un punto di forza per fronteggiare le necessità nell'interesse pubblico", ha detto il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco.

"Questa è un'operazione assolutamente lungimirante - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante - Ottimizziamo così le risorse e valorizziamo l'eccellenza costituita dal Centro radio in modo da garantire una risposta sempre e comunque alle richieste che provengono dalla viabilità non a pedaggio, in casi di maltempo o di incidenti, anche nei fine settimana e negli orari extra-ufficio".



