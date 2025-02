Veneto, in diminuzione incidenza tumori e mortalità

Si sta abbassando l'incidenza dei tumori e la mortalità in Veneto, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. A fare il punto stamani, nel corso di un punto stampa a Venezia, sono stati Manuel Zorzi, referente del Registro tumori del Veneto, e il presidente della Regione, Luca Zaia.

In Veneto "abbiamo una banca dati che rileva e certifica le patologie", ha dichiarato Zaia, che permette "di parlare con obiettività. I dati certificati ci dicono che rispetto alla mortalità i tumori maschili hanno un trend in diminuzione dell'1,8% e quelli femminili dello 0,2%", questo perché "siamo più invasivi nella diagnostica e nelle fasi di screening".

"Abbiamo notizie positive - ha aggiunto Zorzi -: l'incidenza si riduce in maniera importante nella popolazione maschile per quanto riguarda il tumore al polmone e del colon retto, grazie alla prevenzione e agli screening". Nella popolazione femminile, "un terzo è dovuto ai tumori della mammella, su cui si sta facendo grande prevenzione". Per entrambi i sessi è invece in aumento il melanoma cutaneo, "nella fascia di popolazione della Pedemontana e delle Dolomiti. È attenzionato e ci sono campagne di promozione da parte dell'azienda sanitaria".

La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi della malattia è del 67% per le donne e del 60% per gli uomini, con grosse disparità tra le diverse tipologie: "per la prostata nei maschi e la mammella nelle donne - ha aggiunto Zorzi - la sopravvivenza è superiore al 90%, mentre per il pancreas e il sistema nervoso la sopravvivenza è più bassa", ha concluso.



