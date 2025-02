Riccardo Cocciante a giugno all'Arena e alle Terme di Caracalla

Dopo aver annunciato le cinque date evento a marzo al Teatro Arcimboldi di Milano, Riccardo Cocciante torna ad incantare il suo pubblico con "Io… Riccardo Cocciante", tre nuovi appuntamenti live in due storici simboli della tradizione musicale e artistica italiana: il 13 maggio 2025 all'Arena di Verona e il 6 e 8 giugno 2025 alle Terme di Caracalla a Roma.

Sarà il concerto di Cocciante all'Arena di Verona ad inaugurare la nuova stagione di concerti dell'anfiteatro romano, cuore della musica italiana e internazionale. Un ritorno attesissimo dopo lo straordinario successo dello show sold out del 29 settembre scorso, organizzato per il 50° anniversario dell'album Anima. Inoltre, a distanza di 13 anni, l'artista tornerà a esibirsi nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, a Roma, per i due nuovi e imperdibili live di giugno.

Questi nuovi concerti rappresentano un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all'estero che, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico un'esperienza unica e indimenticabile.

"Io… Riccardo Cocciante" sarà un viaggio che attraverserà il vasto repertorio dell'artista con i suoi indimenticabili successi, tra cui Bella senz'anima, Quando finisce un amore, Era già tutto previsto e Margherita, brano che ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, ottenendo la certificazione di platino lo scorso 18 novembre.



