Parte da Pordenone "La pulce nell'orecchio" di Lac e Piccolo

Parte dal Teatro Verdi di Pordenone, dove è in fase di riallestimento, la nuova tournée nazionale del fortunato spettacolo "La pulce nell'orecchio" di Georges Feydeau, con la regia di Carmelo Rifici che ne firma anche traduzione, adattamento e drammaturgia assieme a Tindaro Granata, tra gli attori in scena.

La produzione Lac Lugano e Piccolo Teatro di Milano debutta a Pordenone in esclusiva per Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto venerdì 7 febbraio, con replica sabato 8 (alle 20.30) e domenica 9 febbraio, alle 16.30.

La scelta di ripartire con il nuovo allestimento dal Teatro di Pordenone è stata sottolineata, con soddisfazione, nel corso di un incontro stampa di presentazione, dalla consulente artistica del Teatro, Claudia Cannella, affiancata dal regista Carmelo Rifici e dai 12 componenti della Compagnia. "Negli anni, il lavoro di indagine registica di Rifici si è focalizzato sul tema del linguaggio e sulle sue ambiguità: "La pulce nell'orecchio" è una macchina comica perfetta, giocata proprio sul linguaggio", le parole di Cannella.

"Ho cercato di rispettare la vocazione del testo, consapevole che la caricatura è un'arte serissima che necessita di un pensiero - ha spiegato il regista - Ho chiesto perciò agli attori di rispettare tempi e ritmi matematici dettati da Feydeau, dando vita a una 'maschera' pertinente, senza mai perdere quel respiro capace di svelare i lati più sinistri e macabri della commedia". "Per la messinscena - ha proseguito Rifici - mi sono rifatto al cinema: Anna Magnani, Giovanna Ralli, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Monica Vitti; è una commedia agrodolce, dal sostrato fortemente drammatico e quindi ho cercato di individuare quali personaggi di quel repertorio potessero assomigliare ai caratteri di Feydeau per creare degli ibridi".

In scena un cast di dodici attori (Giusto Cucchiarini, Alfonso De Vreese, Giulia Heathfield Di Renzi, Ugo Fiore, Tindaro Granata, Christian La Rosa, Marta Malvestiti, Marco Mavaracchio, Francesca Osso, Alberto Pirazzini, Emilia Tiburzi, Carlotta Viscovo) sa regalare una serata comica e "assurda" ma anche profondamente reale.

Dopo Pordenone, lo spettacolo partirà per un tour in alcuni dei principali teatri italiani.



