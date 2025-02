Milano-Cortina: Varnier 'su opere accelerazione importante'

"Lo spirito olimpico è importante ma vederlo confermato ci dà ulteriore forza. A volte immaginiamo di fare fatica a parlare ai più giovani nel nostro lavoro di organizzatori, ma non è così perché c'è tanta voglia di partecipare da parte dei giovani. Noi non ci occupiamo di lavori - compito che spetta a Simico, ndr -, ma anche dal punto di vista di chi sta costruendo le opere c'è stata un'accelerazione importante". Così Andrea Varnier, Ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026, durante l'evento "Milano-Cortina 2026: l'Italia e lo spirito olimpico", promosso da Coca Cola, tenutosi al Centro Studi Americani a Roma.

"Per la prima volta nella storia ci sono due città, un segno della sfida che ci attende - dice ancora Varnier - e che rappresenta, però, anche un vantaggio perché permette di toccare molte più persone di quelle che normalmente toccano i Giochi.

Una bellissima sfida". "Speriamo di risentire questo spirito olimpico anche tra qualche anno", conclude.



