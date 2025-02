Lavoro nero e scarsa sicurezza in cantiere a Verona, sanzioni

Lavoro nero, scarsa sicurezza, "pseudo-artigiani" e lavoratori distaccati illecitamente. E' questo il contesto nel quale si sono trovati gli ispettori del lavoro veronesi, tecnici e amministrativi, nel corso di un cantiere attivo per la ristrutturazione di un complesso alberghiero in provincia.

Delle 10 imprese presenti al momento del controllo, ben 5 sono state soggette al provvedimento di sospensione: in una di esse, per la mancanza del POS e l'occupazione "in nero" di 1 operaio su 5 in organico (superando la soglia del 10% prevista dalla legge, nello specifico il 20%). La stessa ditta non risulta iscritta al registro della Camera di Commercio locale con il codice Ateco confacente con l'attività edilizia attualmente svolta e sprovvista di certificazione attestante regolare Patente a Crediti.

Nei confronti di altre quattro imprese a operanti nel cantiere è stato adottato provvedimento di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza: in particolare, è stata contestata la mancanza di protezione verso il vuoto per pericolo di "caduta dall'alto" in quanto il ponteggio sul quale le maestranze si trovavano a operare era carente dei fondamentali requisiti afferenti la struttura e il montaggio.



