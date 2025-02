Dazi: Zaia, non mi risultano grosse operazioni su Europa

Sui possibili dazi che gli Stati Uniti minacciano di imporre all'Europa "non ho questa preoccupazione. Le dichiarazioni elettorali sono una cosa, i fatti sono un'altra". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia.

L'Europa, ha rilevato Zaia, "è il mercato più importante a livello internazionale, pensare che gli Usa chiudano rispetto all'Europa vuol dire che l'Europa si chiude verso gli Stati Uniti. Per ora ha - ha proseguito -, Trump ha messo dei dazi a Cina, Messico e Canada, a me non risulta che ci siano grosse operazioni sull'Europa. Poi Trump dichiara che difende il suo mercato, noi difendiamo il nostro", ha concluso.



