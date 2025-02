A Vicenza zone rosse nel giorno del derby Vicenza e Padova

Vicenza adotterà le zone rosse in alcuni punti della città nel giorno del derby Vicenza e Padova, in programma domenica 16 febbraio allo stadio Menti. A deciderlo il prefetto di Vicenza Filippo Romano al termine del comitato ordine e sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina in prefettura. Nell'area della stazione del capoluogo berico e le zone attorno allo stadio verranno rafforzati i poteri di controllo da parte delle forze di polizia per allontanare chiunque abbia precedenti. Per il match di serie C tra le due squadre che attualmente sono al primo e secondo posto in classifica sono attesi a Vicenza 1200 tifosi. E in vista dell'incontro ci saranno anche misure straordinarie con ogni autobus scortato da almeno una pattuglia per evitare situazioni di tensione o contatti tra le tifoserie.





