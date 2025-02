Uomo trovato morto in casa, stabile la donna rinvenuta a terra

Le condizioni della donna rinvenuta in stato di incoscienza in una casa di Medaglino di San Fidenzio (Padova) dove è stato trovato morto un 65enne per un colpo di pistola il 29 gennaio, e ricoverata in Ospedale di Schiavonia, sono stabili e la prognosi è tuttora riservata.

Lo rende noto la Procura di Rovigo, titolare dell'immagine, che fa sapere come "dalla ispezione degli apparecchi cellulari in uso e da sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti, gli eventi del decesso e dei fatti correlati riguardanti sono collocati temporalmente in un orario compreso tra le 12:30 e le 13:15 di mercoledì 29 gennaio".

La Procuratrice ha dato l'incarico oggi per l'autopsia sull'uomo. Contemporaneamente con le operazioni tecniche autoptiche, sono state affidate ai Carabinieri di Padova "anche attività tecniche investigative finalizzate al reperimento di eventuali tracce di Dna, nonché al rilevamento delle impronte digitali ai fini di comparazione".

Fasolato ha inoltre incaricato i Ris di Parma degli accertamenti tecnici necessari in supporto e integrazione dell'attività dei Carabinieri del capoluogo euganeo. Al completamento dell'autopsia, se non saranno necessari ulteriori accertamenti sulla salma, sarà dato il nulla osta alla sepoltura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA