Treno assaltato: Daspo di 5 anni per gli 8 fermati

E' di cinque anni il Daspo che il Questore di Udine ha disposto per gli otto ultras fermati dopo l'assalto al treno di sabato sera al termine della gara di Serie A, Udinese-Venezia, nei pressi della stazione ferroviaria di Basiliano.

Si tratta di 5 austriaci e 1 bosniaco, residenti in Austria - supporter del Salisburgo - e 1 albanese ed 1 italiano residenti a Udine, tifosi dell'Udinese. Soltanto per questi ultimi due è stato disposto anche l'obbligo di firma.

Nel frattempo, in tribunale a Udine è in corso l'udienza per direttissima. Le ipotesi di reato per i soggetti sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. In serata si conoscerà l'esito dopo che i difensori hanno chiesto il patteggiamento.



