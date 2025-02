Si chiude in casa con la nonna e minaccia incendio, arrestato

Un uomo di 39 anni che aveva minacciato di dar fuoco alla propria abitazione, in cui si era asserragliato con l'anziana nonna, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri la scorsa notte, a Mogliano Veneto (Treviso).

I militari sono intervenuti con i colleghi di Zero Branco.

L'uomo, con precedenti di polizia e in cura presso il servizio dipendenze di Treviso, era in un evidente stato di agitazione probabilmente causato dall'uso di stupefacenti. Era stata l'anziana a chiedere aiuto chiamando il 112.

All'arrivo dei militari, l'uomo ha brandito un flacone copn un liquido caustico e ha acceso un fumogeno da imbarcazione, che ha poi lanciato contro i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, giunti sul posto. Ha poi tentato la fuga nei campi vicini, ma è stato raggiunto, bloccato e ammanettato.

Gli è stato trovato un coltello a serramanico di 19 centimetri, posto sotto sequestro. Arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri del capoluogo, in attesa dell'udienza per direttissima prevista in mattinata.



