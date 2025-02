Probabile fuga di gas, esplosione e incendio: due donne ferite

Dalle 15:45 di oggi i vigili del fuoco stanno intervenendo a Cavarzere per un'esplosione e un incendio all'interno di un'abitazione, che è parzialmente crollata: due donne sono rimasteferite.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento, Adria e Mestre, con due autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le due donne rimaste ferite, suocera e nuora, sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem e trasferite in ospedale. Sono ora in corso le operazioni per mettere in sicurezza l'abitazione, dove si presume si avvenuta una probabile fuga di gas.



