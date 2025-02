Milano-Cortina: un anno al via,è count down nelle sedi olimpiche

Sarà il presidente del Cio Thomas Bach il protagonista della cerimonia istituzionale che celebra il "One Year to Go" alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma giovedì nel capoluogo lombardo.

A un anno esatto dalla cerimonia di apertura, Bach consegnerà simbolicamente gli inviti a partecipare ai Giochi ai presidenti e ai rappresentanti dei Comitati olimpici nazionali nel corso di una cerimonia al Teatro Strehler alla presenza delle massime autorità dei territori ospitanti e della Fondazione Milano Cortina 2026.

Sarà questo l'evento principale di una giornata che vedrà partire il conto alla rovescia verso i giochi con il Countdown Clock by Omega installato in piazzetta Reale, mentre nel pomeriggio sarà inaugurato il Milano Cortina 2026 Sport Village sponsorizzato da Samsung ed Enel, uno spazio aperto al pubblico nel cuore di Piazza Duomo con due piste di pattinaggio per imparare a giocare a hockey su ghiaccio e curling. Un'altra pista di pattinaggio verrà allestita dalla Regione in Piazza Città di Lombardia dove ci sarà dalle 17:00 uno spettacolo di pattinaggio sincronizzato.

Il conto alla rovescia partirà anche a Cortina, con un evento alle 18 in piazza Roma, così come negli altri siti olimpici, da Bormio a Livigno a Trento.

Sempre giovedì partirà l'acquisto dei biglietti per i 350.000 pre-registrati sulla piattaforma ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026, che riceveranno una finestra temporale dedicata, senza code o attese online, per comprare i tagliandi per i Giochi. La vendita libera sarà invece aperta ad aprile.



