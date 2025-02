La Scuola di San Marco di Venezia diventa Fondazione

Nasce a Venezia la Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità grazie all'iniziativa della Regione Veneto e dell'Azienda Ulss3 Serenissima.

La Fondazione riceve in comodato dall'Ulss, affinché sia ben conservato e valorizzato, un vasto patrimonio storico-monumentale pari a una superficie di oltre 30.000 metri quadri, al cui interno ci sono siti architettonici importantissimi, come la struttura di uno dei maggiori conventi domenicani italiani, la Scuola Grande di San Marco considerata da Leonardo uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento, la Chiesa e i chiostri di San Lazzaro che appartengono alla capacità visionaria di Palladio e di Filarete, la Chiesa di Santa Maria del Pianto che è la "piccola longheniana Basilica della Salute".

Tante vicende straordinarie sono avvenute in questi luoghi: la presenza di Marco Polo, l'edizione del più bel libro manuziano, la sepoltura del Doge infedele Marin Faliero, la custodia dell'Icona miracolosa della Madonna Odigitria di San Giovanni Damasceno, l'affermazione della storia della medicina dell'Occidente, la prima vaccinazione ottocentesca e molte altre vicende.

La Fondazione riceve in comodato dall'Ulss anche il contenuto di questo vasto complesso, costituito da un patrimonio artistico e culturale inestimabile che racchiude più di duecento opere (tra dipinti, sculture, epigrafi, reperti), migliaia di libri antichi, centinaia di documenti archivistici millenari, preziosi beni sacri, arredi storici, apparati decorativi, migliaia di strumenti medico-chirurgici storici, rari reperti biologici di paleopatologia, la completa dotazione di una farmacia ottocentesca.

La cura di questi beni, così rilevanti e diversificati da rappresentare nel loro insieme un unicum italiano, ha portato alla realizzazione a partire dal 2013 di ben due musei: il Museo della Scuola Grande di San Marco, che contiene tra l'altro la mostra permanente di storia della medicina che, assieme al secondo museo, quello di Anatomia Patologica "Andrea Vesalio", la Biblioteca monumentale San Marco, l'Archivio storico "Antichi ospedali veneziani" e la Farmacia storica "San Zanipolo", rappresentano in ambito europeo l'offerta più organica di storia della clinica medica e di storia del welfare.



