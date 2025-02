In auto con 2,3 chili di cocaina, arrestati nel Padovano

I Carabinieri di Abano Terme (Padova) hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino 33enne ed un italiano 21enne di origine marocchina, per traffico di droga. sostanza stupefacente.

I due, durante un controllo dei militari, erano in possesso, nell'auto su cui viaggiavano, con 2,3 chili di cocaina nascosti una scatola da scarpe e 47mila euro.

A quel punto, i militari hanno esteso la perquisizione alla vicina abitazione del 33enne, dove hanno rinvenuto l'ulteriore somma di 2.300 euro, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Gli arrestati, su disposizione del Pm di turno, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Padova.



