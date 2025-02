Con 'Buon fine' nel 2024 donati 10 mila pasti al giorno

Nel 2024 con il progetto 'Buon fine' nei supermercati e ipermercati di Coop Alleanza 3.0 sono state recuperate 1.800 tonnellate di cibo che sarebbero andate sprecate, una quantità sufficiente per garantire 10mila pasti al giorno a persone in difficoltà. A fare un bilancio dell'iniziativa, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, è stata la stessa cooperativa che da oltre 20 anni si impegna nella lotta agli sprechi.

Sono due i passaggi di 'Buon fine', prima i prodotti vicini alla data di scadenza possono essere acquistati nei punti vendita con sconti dal 30 al 50%. Poi gli articolo rimasti invenduti, o con imperfezioni estetiche anche se perfettamente conservati, sono donati alle realtà locali, quasi 400, che assistono le persone in condizioni di disagio o si occupano di animali abbandonati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA