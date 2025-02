Treno assaltato: Polizia arresta otto persone

La Polizia in base ai primi accertamenti in merito all'assalto al treno di ieri sera da parte di tifosi dell'Udinese hanno arrestato in flagranza 8 persone. Si tratta di 5 cittadini austriaci e uno bosniaco, residenti in Austria, un cittadino albanese e uno italiano residenti a Udine. Un altro cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Alle 8 persone sarà applicato il DASPO, divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi.



