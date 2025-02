Si risveglia al Pronto soccorso e aggredisce tre sanitari

Un medico e tre infermieri sono rimasti feriti la scorsa notte al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona, a opera di un cittadino serbo.

L'uomo si è risvegliato dopo essere stato trasportato all'ospedale in ambulanza in stato di incoscienza, e ha dato in escandescenze.

Prima ha importunato altri pazienti, quindi ha aggredito il personale sanitario e ha anche infranto una vetrata. Sul posto sono intervenute cinque Volanti della Questura; alla vista dei poliziotti l'uomo si è calmato, ma è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali e danneggiamento.



