Auto fuori strada finisce in un vigneto, morto un ventenne

Un ragazzo di Valdobbiadene (Treviso), di 20 anni, è deceduto la scorsa notte poco lontano dalla sua abitazione per le ferite riportate in un incidente stradale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane, solo a bordo della sua automobile, per cause da accertare ne avrebbe perso il controllo portando il veicolo a concludere la corsa in un vigneto.

Sbalzato dall'abitacolo, il conducente è deceduto all'istante. Sul posto hanno operato carabinieri e Suem 118, assieme ai vigili del fuoco di Montebelluna (Treviso).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA