A4, demolito il cavalcavia di via Vittoria a Cessalto

In poco meno di un'ora e mezza, il cavalcavia di via Vittoria, che unisce i due comuni di Cessalto e Ceggia, è stato demolito: un altro passo avanti per la realizzazione della terza corsia della A4 (Venezia-Trieste), opera del Commissario per l'emergenza finanziata da Autostrade Alto Adriatico. L'intervento è stato compiuto la notte scorsa, nel tratto tra San Donà e Portogruaro, e si è concluso alle 7:30. Subito dopo sono stati riaperti i tratti della A4 chiusi alle 20 di ieri sera.

E' il terzo manufatto demolito dopo quelli di Pradipozzo-Lison (nel comune di Portogruaro) e di via Gonelle (Cessalto) mentre sono in corso le attività per la costruzione di altri tre (via Callunga a Cessalto, via Grassaga a San Donà di Piave e via Paludi ad Annone Veneto).

Sulla pavimentazione sottostante era stato steso un "letto" di sabbia per attutire la caduta dei detriti dall'alto. Gli escavatori hanno operato dalle ore 21,30. Nebulizzatori hanno impedito lo spargimento delle polveri nell'aria. Alle 23,00 il manufatto era stato demolito, poi sono state sgomberato le macerie.

Il nuovo cavalcavia di via Vittoria sarà più largo per ospitare le tre corsie (e predisposto per una futura quarta corsia), verrà costruito in poco meno di un anno.

Il cantiere verrà completato dalle ore 22,00 di domani, lunedì 3 febbraio alle ore 05,00 di martedì 4, quando verrà chiusa la rampa di collegamento tra la A4 (provenienza Venezia) e la A28 (direzione Conegliano).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA