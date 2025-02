Valpolicella compie 100 anni, tra vigna e vini vale 6 miliardi

Vale 6 miliardi di euro tra valore fondiario della terra e produzioni di vini in cantina il sistema vitivinicolo della Valpolicella, che oggi celebra a Verona, con una due giorni di degustazioni ad Amarone Opera Prima, i primi 100 anni di attività consortile rivendicando così la storicità dei grandi rossi veronesi. "Un sistema - ha sottolineato il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini - che ha raggiunto un valore importante che abbiamo quantificato in 6 miliardi di euro tra valore fondiario e valore di magazzino dei vini. Questo sviluppo ci ha regalato tanti valori intangibili - identitari e di immagine - ma anche benessere per tutta la comunità, se pensiamo che nell'ultimo quarto di secolo il solo valore fondiario dei terreni vitati è cresciuto del 133% a fronte un'estensione dei vigneti del 65%.

Se all'asset vigna aggiungiamo quello della cantina, il valore attuale della nostra denominazione arriva a circa 6 miliardi di euro. Rappresentiamo pertanto la denominazione e consorzio più importante di vini rossi d'Italia" ha evidenziato.

Ha dunque numeri in crescita il primo Consorzio rossista veneto con più di 2400 aziende, 360 imbottigliatori e un vigneto di circa 8600 ettari: "negli ultimi tre anni - ha evidenziato il presidente Marchesini - siamo cresciuti costantemente nei numero dei soci. E nel 2024 sono 51 le aziende che si sono si sono iscritte al Consorzio. Inoltre, sul fronte della tutela dall'italian sounding il Consorzio ha avuto 12 azioni legali tutte vinte. E gli 800 mila euro di risarcimento delle azioni legali vinte li abbiamo utilizzati per tutta una serie di attività di promozione. Anche il numero record di presenze ad Anteprima Amarone con 78 aziende riunite a Palazzo della Gran Guardia oggi e domani, credo sia il riconoscimento da parte delle aziende nella nostra dinamicità e della nostra capacità di rappresentare sia nell'attività di promozione nella nella tutela oltre che dare molti servizi alle aziende per essere competitive in un mondo che cambia velocissimamente".



