Milano-Cortina: Zaia, pista bob più avanti del cronoprogramma

"Sottolineao che il cantiere del bob, che sono 118 milioni di euro, è più avanti del cronoprogramma. Non escluderei che un test si faccia già a marzo". Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti a Mareno di Piave (Treviso).

"Ricordo anche - ha aggiunto Zaia - che il bob non sarà solo un grande cantiere sportivo ma potremmo proporlo come un'opera di grande levatura architettonica e ingegneristica. Ci sarà chi andrà lì per vedere proprio l'opera. Tant'è vero che già oggi le facoltà di Ingegneria, gli studenti, vanno a vedere anche i cantieri. Quindi quando questa opera sarà completata sarà una delle opere iconiche a livello mondiale da andare a visitare", ha concluso.



