Concime bio con terra delle fungaie e scarti di piume e lana

Nel 1982 aveva fondato un'azienda informatica che, nel 2018, ha poi venduto alla Zucchetti, ma a 72 anni non voleva "correre il rischio di annoiarsi". Così Roberto De Laurentis, nato ad Arco, in Trentino, a due passi dal lago di Garda, che dal 2011 è anche presidente della società di calcio dilettantistica Us Arco, ha deciso di investire in una start-up innovativa, quella dei fertilizzanti bio, in Friuli Venezia Giulia.

"Stiamo consumando il pianeta e mi piaceva l'idea di provare a fare qualcosa per le prossime generazioni anche al di là dello sport e di riuscire a dare una seconda vita a dei prodotti di scarto", ha raccontato all'ANSA. L'imprenditore, che è stato per otto anni presidente dell'Associazione artigiani di Trento e ha tentato anche la candidatura, nel 2018, alla presidenza della Provincia, è l'azionista di riferimento e di maggioranza relativa e Ceo della Almalana di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. L'altro socio di riferimento è il Consorzio Funghi Treviso, il più grande d'Italia del comparto.

Fondata nel 2019, la ditta è un esempio di economia circolare con una quindicina di dipendenti (il doppio a regime): recupera la terra "impoverita" impiegata nella coltivazione dei miceti e gli scarti della lana delle pecore e delle piume d'oca. Piume e lana vengono micronizzate e mescolate alla terra "esausta" delle fungaie in un ex cotonificio convertito per ospitare un biodigestore di 160 metri di lunghezza e 20 di larghezza. Il nuovo concime è pronto dopo due mesi di trattamento.

Per la produzione, l'impresa (13 milioni di investimento complessivo) ha sviluppato un brevetto, che il Ministero dello sviluppo economico ha approvato lo scorso anno. "Oggi, il concime di domani", sorride De Laurentis. La commercializzazione dell'X512hp, distribuito sotto forma di pellet in sacconi da sei quintali, è cominciata lo scorso autunno e le prime consegne hanno riguardato Calabria, Lazio, Veneto e alcune aziende in Trentino concentrate nell'Alto Garda e nella zona delle Sarche.



