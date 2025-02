Attivisti ri-occupano stabile sgomberato per la Tav a Vicenza

Blitz stamani degli attivisti del centro sociale "Bocciodromo" di Vicenza, che hanno occupato la sede del quartiere dei Ferrovieri che era appena stata sgomberata e passata di proprietà ieri dal Comune a Iricav Due, la società che sta realizzando i lavori della Tav e che dovrà abbattere l'immobile, per 15 anni sede di associazione e del centro sociale Vicentino.

Nella serata di ieri gli attivisti hanno messo in atto un corteo con fumogeni e slogan rioccupando lo stabile. La Digos in mattinata ha eseguito un controllo per fotografare la situazione.

In una nota i manifestanti hanno spiegato che "Nei prossimi mesi ci sarà da resistere molto al Bocciodromo e nei boschi, ognuno lo potrà fare a seconda della sua sensibilità e delle sue possibilità, l'importante è esserci".



