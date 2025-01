Tappa del musical 'Aggiungi un posto a tavola' a Vicenza

Prima delle 4 repliche domani al Teatro Comunale di Vicenza del musical "Aggiungi un posto a tavola", la storica commedia di Garinei e Giovannini scritta da Jaja Fiastri, con le musiche di Amando Trovajoli.

Si tratta dell'edizione speciale del musical per i suoi 50 anni, uno spettacolo che ha debuttato al Teatro Brancaccio a Roma a fine novembre, una produzione curata da Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, con un cast che vede Giovanni Scifoni nel ruolo del protagonista Don Silvestro e Lorella Cuccarini come special guest nel ruolo di Consolazione. La regia, basata sull'originale di Garinei e Giovannini, è affidata a Marco Simeoli.

Con oltre 15 milioni di spettatori in tutto il mondo, 32 edizioni in 10 lingue e quasi 1.800 repliche in Italia, "Aggiungi un posto a tavola" è un successo planetario senza confini. Lo spettacolo continua a conquistare generazioni di spettatori, mantenendo intatto il suo fascino di evergreen del teatro italiano.

La nuova edizione del 50° anniversario, vede in scena, accanto a Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, un cast artistico di eccellenza in cui spiccano Sofia Panizzi (Clementina), Francesco Zaccaro (Toto) e un ensemble di 16 bravissimi attori-ballerini.

La direzione musicale è affidata a Maurizio Abeni, mentre le scenografie e i costumi, ispirati ai progetti originali di Coltellacci, sono curati rispettivamente da Gabriele Moreschi e Francesca Grossi. Le coreografie di Gino Landi vengono riprese da Cristina Arrò, sua storica collaboratrice.

Dopo il felice debutto a Roma, lo spettacolo è attualmente in tournée nei teatri delle principali città italiane.



