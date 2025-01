Mancato rispetto sospensione, rimosso presidente Fisi Veneto

Il Comitato regionale veneto della Federazione italiana sport invernali (Fisi) è stato commissariato in seguito alla rimozione dalla carica del presidente, Roberto Visentin, decisa dal Tribunale federale per non aver osservato una sospensione di 15 giorni già stabilita nei suoi confronti dalla Giustizia sportiva lo scorso novembre.

Visentin nel periodo fissato dai giudici avrebbe ugualmente preso parte ad un evento pubblico nel Bellunese rappresentando la Federazione.

Alla base del provvedimento precedente vi sarebbe l'omessa segnalazione di contenuti impropri veicolati da una chat di gruppo, in cui Visentin risulta fosse inserito, creata da giovani atleti per coordinare le attività della loro squadra, vicenda per la quale era stata avviata un'inchiesta a carico di una quindicina di iscritti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA