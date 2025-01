Il Dio dei nostri padri di Cazzullo libro più venduto del 2024

È Il dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (Harper Collins) di Aldo Cazzullo il titolo più venduto del 2024 secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori, con NielsenIQ-GfK, presentata oggi, 31 gennaio, durante la giornata conclusiva del XLII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, a Venezia.

Questa la Top Ten in cui sono sette i titoli di autori italiani presenti, di cui sei romanzi.

1. Il dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia, A.

Cazzullo, Harper Collins (settembre 2024) 2. Un animale selvaggio, J. Dicker, La nave di Teseo (marzo 2024) 3. La portalettere, F. Giannone, Nord (gennaio 2023) 4. Tatà, V. Perrin, e/o (novembre 2024) 5. L'età fragile, D. Di Pietrantonio, Einaudi (novembre 2023) 6. L'orizzonte della notte, G. Carofiglio, Einaudi (febbraio 2024) 7. Come l'arancio amaro, M. Palminteri, Bompiani (giugno 2024) 8. Il canto dei cuori ribelli, T. Umrigar, Libreria Pienogiorno (aprile 2024) 9. Domani, domani, F. Giannone, Nord (giugno 2024) 10. Il passato è un morto senza cadavere, A. Manzini, Sellerio (ottobre 2024).



