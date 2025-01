Doppio incidente in A13, deceduto un uomo e altri cinque feriti

Due incidenti si sono verificati oggi lungo l'autostrada A13, tra gli svincoli di Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna: uno dei sinistri che ha causato la morte di un uomo.

Il primo incidente si è verificato al km 76 e ha coinvolto tre mezzi con cinque feriti, mentre il secondo, più grave, è accaduto al km 78. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 11:00, quando un automobilista ha tamponato violentemente un mezzo pesante. I vigili del fuoco, che erano già intervenuti precedentemente, sono arrivati rapidamente e hanno messo in sicurezza l'auto, estraendo il conducente. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo, un 50enne a bordo di una Mini Cooper.

Precedentemente alle 9:45, i vigili del fuoco erano intervenuti circa due chilometri prima, per un incidente che ha coinvolto un'auto, un furgone e un camioncino compattatore, quest'ultimo finito rovesciato fuori dalla carreggiata. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il teatro incidentale e hanno estratto i due feriti rimasti bloccati nel compattatore, che sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Anche i due occupanti del furgone e la ragazza alla guida di una Volkswagen Polo hanno ricevuto le cure necessarie e sono stati trasferiti in ospedale.

In totale, cinque persone sono rimaste ferite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA