Allontanato da casa dà fuoco all'abitazione dell'ex, arrestato

Allontanato da casa della ex moglie si è ripresentato dando fuoco all'abitazione nel veneziano. Per questo motivo un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato anche perché su di lui gravava il precedete divieto di avvicinarsi alla ex emesso dell'Autorità giudiziaria.

L'attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia e delegata alla Squadra mobile della Questura, grazie anche al supporto di personale della Polizia Locale, ha consentito di ricostruire gli spostamenti dell'indagato, portando gli investigatori in un piccolo paesino della bassa bresciana dove è stata arrestato.



